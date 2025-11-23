«Детройт» — «Коламбус»: видеообзор матча НХЛ

«Детройт» на своем льду обыграл «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

«Ред Уингз» с 27 очками занимают третье место в турнирной таблице Восточной конференции, «Блю Джекетс» с 25 очками — на 11-й строчке «Востока».