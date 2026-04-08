«Детройт» по буллитам проиграл «Коламбусу»

«Детройт» на своем льду проиграл «Коламбусу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:4 Б. Игра проходила на «Литл Сесарс Арене» в Детройте.

В основнове время у «Блю Джэкетс» забили Дэнтон Хейнен, Адам Фантилли и Зак Веренски, а у «Ред Уингз» дубль оформил Джастин Фолк и одну шайбу забросил Дилан Ларкин. Победный буллит на счету Зака Веренски.

«Коламбус» прервал серию поражений и с 90 очками в 78 матчах занимает 9-е место в Восточной конференции. «Детройт» идет на 11-й строчке — 89 очков в 78 играх.