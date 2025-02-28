«Коламбус» обыграл «Детройт», Марченко забил в пустые ворота
«Коламбус» выиграл у «Детройта» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.
Российский нападающий «Блюз» Кирилл Марченко в концовке забил в пустые ворота. Всего в этом сезоне у него 60 (24+36) очков в 55 играх.
Голкипер Даниил Тарасов отразил 29 из 31 броска по своим воротам.
«Коламбус» и «Детройт» набрали по 66 очков в 59 матчах и занимают 8-е и 7-е места в Восточной конференции соответственно.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Детройт» — «Коламбус» — 2:5 (0:0, 2:4, 0:1)
Голы: Дебринкэт — 27 (Комфер), 20:27 — 1:0. ван Римсдайк — 13 (Кристиансен, Дженнер), 24:16 — 1:1. Керали — 5 (Оливье, Лабейт), 29:43 — 1:2. К. Джонсон — 20 (Фаббро, Дженнер), 32:08 — 1:3. ван Римсдайк — 14 (Дженнер, К. Джонсон), 35:01 — 1:4. Комфер — 8 (бол., Берггрен, Густафссон), 36:39 — 2:4. Марченко — 24 (п.в., Фантилли), 59:03 — 2:5.
Вратари: Тэлбот (56:28 — 59:03) — Тарасов.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 31 (9+10+12) — 30 (9+15+6).
Наши: Тарасенко (13.49/2/-1) — Воронков (17.40/0/0), Марченко (23.15/4/+1), Проворов (22.22/1/0).
28 февраля. Детройт. Little Caesars Arena. 19 515 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|53
|29
|113
|2
|Питтсбург
|82
|41
|41
|98
|3
|Филадельфия
|82
|43
|39
|98
|4
|Вашингтон
|82
|43
|39
|95
|5
|Коламбус
|82
|40
|42
|92
|6
|Айлендерс
|82
|43
|39
|91
|7
|Нью-Джерси
|82
|42
|40
|87
|8
|Рейнджерс
|82
|34
|48
|77
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|82
|50
|32
|109
|2
|Тампа-Бэй
|82
|50
|32
|106
|3
|Монреаль
|82
|48
|34
|106
|4
|Бостон
|82
|45
|37
|100
|5
|Оттава
|82
|44
|38
|99
|6
|Детройт
|82
|41
|41
|92
|7
|Флорида
|82
|40
|42
|84
|8
|Торонто
|82
|32
|50
|78
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|55
|27
|121
|2
|Даллас
|82
|50
|32
|112
|3
|Миннесота
|82
|46
|36
|104
|4
|Юта
|82
|43
|39
|92
|5
|Сент-Луис
|82
|37
|45
|86
|6
|Нэшвилл
|82
|38
|44
|86
|7
|Виннипег
|82
|35
|47
|82
|8
|Чикаго
|82
|29
|53
|72
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|39
|43
|95
|2
|Эдмонтон
|82
|41
|41
|93
|3
|Анахайм
|82
|43
|39
|92
|4
|Лос-Анджелес
|82
|35
|47
|90
|5
|Сан-Хосе
|82
|39
|43
|86
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|79
|7
|Калгари
|82
|34
|48
|77
|8
|Ванкувер
|82
|25
|57
|58
|Финал
|Счет в серии
|
Каролина - Вегас
|4 - 2
|1/2 финала
|
Каролина - Монреаль
|4 - 1
|
Колорадо - Вегас
Колорадо - Вегас
0 - 4
|0 - 4
|1/4 финала
|
Баффало - Монреаль
|3 - 4
|
Вегас - Анахайм
|4 - 2
|
Колорадо - Миннесота
|4 - 1
|
Каролина - Филадельфия
Каролина - Филадельфия
4 - 0
|4 - 0
|1/8 финала
|
Баффало - Бостон
|4 - 2
|
Вегас - Юта
|4 - 2
|
Эдмонтон - Анахайм
|2 - 4
|
Тампа-Бэй - Монреаль
|3 - 4
|
Колорадо - Лос-Анджелес
Колорадо - Лос-Анджелес
4 - 0
|4 - 0
|
Даллас - Миннесота
|2 - 4
|
Питтсбург - Филадельфия
|2 - 4
|
Каролина - Оттава
Каролина - Оттава
4 - 0
|4 - 0
|15.06
|03:00
|Вегас – Каролина
|0 : 3