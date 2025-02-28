«Коламбус» обыграл «Детройт», Марченко забил в пустые ворота

«Коламбус» выиграл у «Детройта» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

Российский нападающий «Блюз» Кирилл Марченко в концовке забил в пустые ворота. Всего в этом сезоне у него 60 (24+36) очков в 55 играх.

Голкипер Даниил Тарасов отразил 29 из 31 броска по своим воротам.

«Коламбус» и «Детройт» набрали по 66 очков в 59 матчах и занимают 8-е и 7-е места в Восточной конференции соответственно.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Коламбус» — 2:5 (0:0, 2:4, 0:1)

Голы: Дебринкэт — 27 (Комфер), 20:27 — 1:0. ван Римсдайк — 13 (Кристиансен, Дженнер), 24:16 — 1:1. Керали — 5 (Оливье, Лабейт), 29:43 — 1:2. К. Джонсон — 20 (Фаббро, Дженнер), 32:08 — 1:3. ван Римсдайк — 14 (Дженнер, К. Джонсон), 35:01 — 1:4. Комфер — 8 (бол., Берггрен, Густафссон), 36:39 — 2:4. Марченко — 24 (п.в., Фантилли), 59:03 — 2:5.

Вратари: Тэлбот (56:28 — 59:03) — Тарасов.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 31 (9+10+12) — 30 (9+15+6).

Наши: Тарасенко (13.49/2/-1) — Воронков (17.40/0/0), Марченко (23.15/4/+1), Проворов (22.22/1/0).

28 февраля. Детройт. Little Caesars Arena. 19 515 зрителей.