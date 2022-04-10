«Детройт» в овертайме проиграл «Коламбусу»

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«Детройт» на своем льду проиграл «Коламбусу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:5. Нападающий «Блю Джэкетс» Джек Рославик оформил хет-трик и сделал голевую передачу.

Российский защитник Владислав Гавриков не набрал очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Коламбус» — 4:5 ОТ (0:1, 2:1, 2:2, 0:1)

Голы: Рословик — 13 (Веренски), 13:14 — 0:1. Врана — 9, 33:41 — 1:1. Ганье — 12 (Стаал, Стивенс), 37:21 — 2:1. Силлинджер — 12 (Веренски, Ворачек), 38:01 — 2:2. Рословик — 14 (Лайне), 44:04 — 2:3. Дэнфорт — 9 (Рословик, Нюквист), 52:34 — 2:4. Ларкин — 31 (Раймонд, Истерли), 55:35 — 3:4. Врана — 10 (Сутер), 56:33 — 4:4. Рословик — 15 (Нюквист, Веренски), 63:19 — 4:5.

Вратари: Неделькович (63:19) — Мерзликинс (63:19).

Штраф: 14 — 6.

Броски: 38 (10+15+10+3) — 33 (14+8+7+4).

Наши: — - Гавриков (19.55/2/-1).

10 апреля. Детройт. Little Caesars Arena. 19515 зрителей.