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Сегодня, 04:58

«Детройт» в овертайме проиграл «Коламбусу»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Детройт» на своем льду проиграл «Коламбусу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:5. Нападающий «Блю Джэкетс» Джек Рославик оформил хет-трик и сделал голевую передачу.

Российский защитник Владислав Гавриков не набрал очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Коламбус» — 4:5 ОТ (0:1, 2:1, 2:2, 0:1)

Голы: Рословик — 13 (Веренски), 13:14 — 0:1. Врана — 9, 33:41 — 1:1. Ганье — 12 (Стаал, Стивенс), 37:21 — 2:1. Силлинджер — 12 (Веренски, Ворачек), 38:01 — 2:2. Рословик — 14 (Лайне), 44:04 — 2:3. Дэнфорт — 9 (Рословик, Нюквист), 52:34 — 2:4. Ларкин — 31 (Раймонд, Истерли), 55:35 — 3:4. Врана — 10 (Сутер), 56:33 — 4:4. Рословик — 15 (Нюквист, Веренски), 63:19 — 4:5.

Вратари: Неделькович (63:19) — Мерзликинс (63:19).

Штраф: 14 — 6.

Броски: 38 (10+15+10+3) — 33 (14+8+7+4).

Наши: — - Гавриков (19.55/2/-1).

10 апреля. Детройт. Little Caesars Arena. 19515 зрителей.

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1 Каролина 72 46 26 100
2 Рейнджерс 73 47 26 100
3 Питтсбург 73 41 32 92
4 Вашингтон 71 39 32 88
5 Айлендерс 70 33 37 75
6 Коламбус 73 34 39 74
7 Филадельфия 71 23 48 57
8 Нью-Джерси 72 25 47 56
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 72 51 21 108
2 Торонто 72 47 25 100
3 Бостон 71 45 26 95
4 Тампа-Бэй 71 43 28 94
5 Детройт 72 28 44 66
6 Баффало 73 26 47 63
7 Оттава 71 26 45 58
8 Монреаль 72 20 52 51
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 71 51 20 108
2 Миннесота 70 43 27 92
3 Сент-Луис 71 41 30 92
4 Нэшвилл 71 41 30 86
5 Даллас 71 40 31 84
6 Виннипег 72 33 39 77
7 Чикаго 71 24 47 59
8 Аризона 71 22 49 49
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 72 44 28 97
2 Эдмонтон 72 42 30 89
3 Лос-Анджелес 73 38 35 86
4 Вегас 72 39 33 82
5 Ванкувер 72 34 38 78
6 Анахайм 72 28 44 68
7 Сан-Хосе 70 29 41 67
8 Сиэтл 72 23 49 52
Результаты / календарь
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15.04
10.04 01:00
Нэшвилл – Флорида
 1 : 4
10.04 02:00
Детройт – Коламбус
 4 : 5 ОТ
10.04 02:00
Рейнджерс – Оттава
 5 : 1
10.04 02:00
Сиэтл – Калгари
 1 : 4
10.04 02:00
Торонто – Монреаль
 3 : 2
10.04 02:00
Филадельфия – Анахайм
 3 : 5
10.04 03:00
Сент-Луис – Айлендерс
- : -
10.04 05:00
Ванкувер – Сан-Хосе
 - : -
10.04 05:00
Вегас – Аризона
 - : -
10.04 05:00
Эдмонтон – Колорадо
 - : -
10.04 20:30
Вашингтон – Бостон
 - : -
10.04 23:00
Питтсбург – Нэшвилл
 - : -
10.04 23:59
Миннесота – Лос-Анджелес
 - : -
10.04 23:59
Тампа-Бэй – Баффало
 - : -
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Эдмонтон

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Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 72 104
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 71 101
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

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Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 71 50
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