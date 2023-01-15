«Коламбус» выиграл у «Детройта» в гостях, Гавриков забросил одну шайбу

«Коламбус» обыграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

У гостей хет-триком отметился Патрик Лайне, еще одна шайба на счету Владислава Гаврикова. У хозяев забросили Джейк Уолман, Олли Мяятя и Лукас Раймонд.

«Коламбус» прервал серию из трех поражений, команда занимает последнее, 16-е место в таблице Восточной конференции с 28 очками в 42 матчах. «Детройт» идет на 12-й строчке с 43 очками в 41 игре.