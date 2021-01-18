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«Коламбус» одержал волевую победу над «Детройтом», Григоренко сделал передачу

22:48
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«Коламбус» одержал волевую победу над «Детройтом» в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Блю Джэкетс» переиграли соперников со счетом 3:2.

В составе победителей голевой передачей отметился нападающий Михаил Григоренко. Для россиянина это первое набранное очко в нынешнем сезоне, а также дебютное результативное действие в составе «Блю Джэкетс».

«Коламбус» одержал первую победу в нынешнем сезоне.

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«Детройт» — «Коламбус» — 2:3 (1:0, 0:1, 1:2)

Голы: Райан — 2 (Расмуссен), 7:00 — 1:0. Бьоркстранд — 1 (Дженнер, Дель Зотто), 35:11 — 1:1. Тексье — 2 (Бьоркстранд), 45:10 — 1:2. Дюбуа — 1 (Григоренко), 46:26 — 1:3. Манта — 1 (Гронек, Райан), 59:04 — 2:3.

Нереализованный буллит: Джонс (Коламбус Блю Джэкетс), 9:36 (Вратарь).

Вратари: Грайсс (56:50 — 59:04, 59:27) — Корписало.

Штраф: 22 — 24.

Броски: 37 (13+12+12) — 29 (8+11+10).

Наши: Наместников (13.31/1/0) — Гавриков (19.56/0/0), Григоренко (15.51/2/+1).

18 января. Детройт. Little Caesars Arena.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2020-2021/

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