13 января, 06:15

«Детройт» прервал серию «Каролины» из четырех побед подряд, Никишин сделал голевую передачу

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Детройт» дома победил «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

3 (1+2) очка у хозяев набрал Алекс Дебринкэт. По одной шайбе забросили Джеймс Ван Римсдайк, Альберт Юханссон и Эндрю Копп, забивший победный гол в овертайме.

У гостей отличились Джексон Блэйк, Сет Джарвис и Шейн Гостибеер. Российский защитник Александр Никишин сделал результативную передачу. Себастьян Ахо — две.

«Детройт» (60 очков) одержал четвертую победу подряд и после 47 матчей занимает второе место в Восточной конференции НХЛ. «Каролина» (60 очков) лидирует на «Востоке» после 46 игр. У «Харрикейнз» прервалась серия из четырех побед кряду.

НХЛ. Регулярный чемпионат
13 января, 03:00. Little Caesars Arena (Детройт)
Детройт
Каролина

Источник: Таблица НХЛ
Александр Никишин
НХЛ
ХК Детройт Ред Уингз
ХК Каролина Харрикейнз
Читайте также
Как дело Елатонцева изменит наш баскетбол. Колонка Зайцева
Сергей Шустиков: «Понял, что сегодня «Торпедо» не нужен»
В МИД РФ указали на неспособность санкций ЕС повлиять на политику Москвы
Один БПЛА уничтожен в небе над Ростовской областью минувшей ночью
За Батраковым приехали из «ПСЖ», Дзюба может покинуть «Акрон». Трансферные слухи РПЛ перед финишем сезона
Исследование показало рост давления соцсетей на внешний вид женщин
«Филадельфия» — «Питтсбург»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Локомотив» vs «Авангард», «Металлург» vs «Ак Барс», Тамбиев в «Динамо»
«Колорадо» — «Лос-Анджелес»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Юта»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Анахайм»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Юта»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Монреаль» переиграл «Ванкувер», Демидов сделал три результативные передачи

Демидов признан третьей звездой матча «Монреаль» — «Ванкувер»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 53 29 113
2 Питтсбург 82 41 41 98
3 Филадельфия 82 43 39 98
4 Вашингтон 82 43 39 95
5 Коламбус 82 40 42 92
6 Айлендерс 82 43 39 91
7 Нью-Джерси 82 42 40 87
8 Рейнджерс 82 34 48 77
Атлантический дивизион И В П О
1 Баффало 82 50 32 109
2 Тампа-Бэй 82 50 32 106
3 Монреаль 82 48 34 106
4 Бостон 82 45 37 100
5 Оттава 82 44 38 99
6 Детройт 82 41 41 92
7 Флорида 82 40 42 84
8 Торонто 82 32 50 78
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 55 27 121
2 Даллас 82 50 32 112
3 Миннесота 82 46 36 104
4 Юта 82 43 39 92
5 Сент-Луис 82 37 45 86
6 Нэшвилл 82 38 44 86
7 Виннипег 82 35 47 82
8 Чикаго 82 29 53 72
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 82 39 43 95
2 Эдмонтон 82 41 41 93
3 Анахайм 82 43 39 92
4 Лос-Анджелес 82 35 47 90
5 Сан-Хосе 82 39 43 86
6 Сиэтл 82 34 48 79
7 Калгари 82 34 48 77
8 Ванкувер 82 25 57 58
1/8 финала Счет в серии
Баффало - Бостон
Баффало - Бостон
2 - 1
1. Баффало - Бостон
4 - 3
2. Баффало - Бостон
2 - 4
3. Бостон - Баффало
1 - 3
4. Бостон - Баффало
_ - _
5. Баффало - Бостон
_ - _
2 - 1
Вегас - Юта
Вегас - Юта
1 - 1
1. Вегас - Юта
4 - 2
2. Вегас - Юта
2 - 3
3. Юта - Вегас
_ - _
4. Юта - Вегас
_ - _
5. Вегас - Юта
_ - _
1 - 1
Эдмонтон - Анахайм
Эдмонтон - Анахайм
1 - 1
1. Эдмонтон - Анахайм
4 - 3
2. Эдмонтон - Анахайм
4 - 6
3. Анахайм - Эдмонтон
_ - _
4. Анахайм - Эдмонтон
_ - _
1 - 1
Тампа-Бэй - Монреаль
Тампа-Бэй - Монреаль
1 - 1
1. Тампа-Бэй - Монреаль
3 - 4
2. Тампа-Бэй - Монреаль
3 - 2
3. Монреаль - Тампа-Бэй
_ - _
4. Монреаль - Тампа-Бэй
_ - _
5. Тампа-Бэй - Монреаль
_ - _
1 - 1
Колорадо - Лос-Анджелес
Колорадо - Лос-Анджелес
2 - 0
1. Колорадо - Лос-Анджелес
2 - 1
2. Колорадо - Лос-Анджелес
2 - 1
3. Лос-Анджелес - Колорадо
_ - _
4. Лос-Анджелес - Колорадо
_ - _
2 - 0
Даллас - Миннесота
Даллас - Миннесота
2 - 1
1. Даллас - Миннесота
1 - 6
2. Даллас - Миннесота
4 - 2
3. Миннесота - Даллас
3 - 4
4. Миннесота - Даллас
_ - _
5. Даллас - Миннесота
_ - _
2 - 1
Питтсбург - Филадельфия
Питтсбург - Филадельфия
0 - 3
1. Питтсбург - Филадельфия
2 - 3
2. Питтсбург - Филадельфия
0 - 3
3. Филадельфия - Питтсбург
5 - 2
4. Филадельфия - Питтсбург
_ - _
0 - 3
Каролина - Оттава
Каролина - Оттава
3 - 0
1. Каролина - Оттава
2 - 0
2. Каролина - Оттава
3 - 2
3. Оттава - Каролина
1 - 2
4. Оттава - Каролина
_ - _
3 - 0
Результаты / календарь
14.04
15.04
16.04
17.04
18.04
19.04
20.04
21.04
22.04
23.04
24.04
25.04
26.04
27.04
28.04
29.04
24.04 02:00 Бостон – Баффало 1 : 3
24.04 02:30 Оттава – Каролина 1 : 2
24.04 05:00 Лос-Анджелес – Колорадо - : -
Все результаты / календарь

