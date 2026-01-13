«Детройт» прервал серию «Каролины» из четырех побед подряд, Никишин сделал голевую передачу

«Детройт» дома победил «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

3 (1+2) очка у хозяев набрал Алекс Дебринкэт. По одной шайбе забросили Джеймс Ван Римсдайк, Альберт Юханссон и Эндрю Копп, забивший победный гол в овертайме.

У гостей отличились Джексон Блэйк, Сет Джарвис и Шейн Гостибеер. Российский защитник Александр Никишин сделал результативную передачу. Себастьян Ахо — две.

«Детройт» (60 очков) одержал четвертую победу подряд и после 47 матчей занимает второе место в Восточной конференции НХЛ. «Каролина» (60 очков) лидирует на «Востоке» после 46 игр. У «Харрикейнз» прервалась серия из четырех побед кряду.