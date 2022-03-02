«Детройт» в овертайме обыграл «Каролину»

«Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл в овертайме «Каролину» со счетом 4:3.

Победную шайбу на пятой минуте овертайма забросил Лукас Рэймонд. Форвард «Рэд Уингз» Владислав Наместников завершил встречу с коэффициентом полезности «+1».

После этого матча «Детройт» с 54 очками занимает десятое место в Восточной конференции, «Каролина» с 79 очками лидирует на Востоке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Каролина» — 4:3 ОТ (0:1, 1:0, 2:2, 1:0)

Голы: Ахо — 24 (бол., Трочек, Терявяйнен), 13:02 — 0:1. Рауни — 4 (Ганье, Эрне), 32:00 — 1:1. Расмуссен — 8 (Истерли, Задина), 42:45 — 2:1. Фаст — 11 (Пеши), 47:06 — 2:2. Стаал — 6 (Коул, Нидеррайтер), 56:12 — 2:3. Ларкин — 27, 56:50 — 3:3. Раймонд — 16 (бол., Бертуцци, Зайдер), 64:52 — 4:3.

Вратари: Неделькович — Раанта.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 41 (11+9+14+7) — 30 (8+8+13+1).

Наши: Наместников (14.23/1/+1) — Свечников (18.18/2/0).

2 марта. Детройт. Little Caesars Arena.