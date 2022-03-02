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Сегодня, 06:21

«Детройт» в овертайме обыграл «Каролину»

Сергей Разин
корреспондент

«Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл в овертайме «Каролину» со счетом 4:3.

Победную шайбу на пятой минуте овертайма забросил Лукас Рэймонд. Форвард «Рэд Уингз» Владислав Наместников завершил встречу с коэффициентом полезности «+1».

После этого матча «Детройт» с 54 очками занимает десятое место в Восточной конференции, «Каролина» с 79 очками лидирует на Востоке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Каролина» — 4:3 ОТ (0:1, 1:0, 2:2, 1:0)

Голы: Ахо — 24 (бол., Трочек, Терявяйнен), 13:02 — 0:1. Рауни — 4 (Ганье, Эрне), 32:00 — 1:1. Расмуссен — 8 (Истерли, Задина), 42:45 — 2:1. Фаст — 11 (Пеши), 47:06 — 2:2. Стаал — 6 (Коул, Нидеррайтер), 56:12 — 2:3. Ларкин — 27, 56:50 — 3:3. Раймонд — 16 (бол., Бертуцци, Зайдер), 64:52 — 4:3.

Вратари: Неделькович — Раанта.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 41 (11+9+14+7) — 30 (8+8+13+1).

Наши: Наместников (14.23/1/+1) — Свечников (18.18/2/0).

2 марта. Детройт. Little Caesars Arena.

НХЛ
ХК Детройт Ред Уингз
ХК Каролина Харрикейнз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 53 37 16 79
2 Питтсбург 55 33 22 74
3 Рейнджерс 53 33 20 71
4 Вашингтон 55 28 27 65
5 Коламбус 54 28 26 57
6 Айлендерс 49 20 29 48
7 Нью-Джерси 54 19 35 43
8 Филадельфия 53 16 37 42
Атлантический дивизион И В П О
1 Тампа-Бэй 52 35 17 76
2 Флорида 53 35 18 75
3 Торонто 53 35 18 74
4 Бостон 53 32 21 68
5 Детройт 54 24 30 54
6 Оттава 52 19 33 43
7 Баффало 54 16 38 40
8 Монреаль 53 13 40 33
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 53 39 14 82
2 Сент-Луис 52 32 20 70
3 Миннесота 50 31 19 65
4 Нэшвилл 53 30 23 64
5 Даллас 52 29 23 61
6 Виннипег 53 23 30 55
7 Чикаго 54 19 35 46
8 Аризона 53 14 39 32
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 51 31 20 68
2 Лос-Анджелес 54 29 25 65
3 Эдмонтон 54 30 24 63
4 Вегас 53 29 24 62
5 Анахайм 55 25 30 59
6 Ванкувер 55 26 29 58
7 Сан-Хосе 53 24 29 54
8 Сиэтл 55 16 39 37
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7.03
2.03 03:00
Коламбус – Нью-Джерси
 4 : 3
2.03 03:00
Тампа-Бэй – Оттава
 5 : 2
2.03 03:00
Филадельфия – Эдмонтон
 0 : 3
2.03 03:30
Детройт – Каролина
 4 : 3 ОТ
2.03 04:00
Виннипег – Монреаль
 - : -
2.03 04:00
Миннесота – Калгари
 - : -
2.03 05:00
Колорадо – Айлендерс
- : -
2.03 06:00
Анахайм – Бостон
 - : -
2.03 06:00
Вегас – Сан-Хосе
 - : -
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 53 77
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 54 76
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 53 75
И Г
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 54 37
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 50 37
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 53 34
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 34 1.95
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 24 1.95
Вилле Хуссо

Вилле Хуссо

Сент-Луис

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