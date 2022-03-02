«Детройт» в овертайме обыграл «Каролину»
«Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл в овертайме «Каролину» со счетом 4:3.
Победную шайбу на пятой минуте овертайма забросил Лукас Рэймонд. Форвард «Рэд Уингз» Владислав Наместников завершил встречу с коэффициентом полезности «+1».
После этого матча «Детройт» с 54 очками занимает десятое место в Восточной конференции, «Каролина» с 79 очками лидирует на Востоке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Детройт» — «Каролина» — 4:3 ОТ (0:1, 1:0, 2:2, 1:0)
Голы: Ахо — 24 (бол., Трочек, Терявяйнен), 13:02 — 0:1. Рауни — 4 (Ганье, Эрне), 32:00 — 1:1. Расмуссен — 8 (Истерли, Задина), 42:45 — 2:1. Фаст — 11 (Пеши), 47:06 — 2:2. Стаал — 6 (Коул, Нидеррайтер), 56:12 — 2:3. Ларкин — 27, 56:50 — 3:3. Раймонд — 16 (бол., Бертуцци, Зайдер), 64:52 — 4:3.
Вратари: Неделькович — Раанта.
Штраф: 4 — 8.
Броски: 41 (11+9+14+7) — 30 (8+8+13+1).
Наши: Наместников (14.23/1/+1) — Свечников (18.18/2/0).
2 марта. Детройт. Little Caesars Arena.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|53
|37
|16
|79
|2
|Питтсбург
|55
|33
|22
|74
|3
|Рейнджерс
|53
|33
|20
|71
|4
|Вашингтон
|55
|28
|27
|65
|5
|Коламбус
|54
|28
|26
|57
|6
|Айлендерс
|49
|20
|29
|48
|7
|Нью-Джерси
|54
|19
|35
|43
|8
|Филадельфия
|53
|16
|37
|42
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Тампа-Бэй
|52
|35
|17
|76
|2
|Флорида
|53
|35
|18
|75
|3
|Торонто
|53
|35
|18
|74
|4
|Бостон
|53
|32
|21
|68
|5
|Детройт
|54
|24
|30
|54
|6
|Оттава
|52
|19
|33
|43
|7
|Баффало
|54
|16
|38
|40
|8
|Монреаль
|53
|13
|40
|33
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|53
|39
|14
|82
|2
|Сент-Луис
|52
|32
|20
|70
|3
|Миннесота
|50
|31
|19
|65
|4
|Нэшвилл
|53
|30
|23
|64
|5
|Даллас
|52
|29
|23
|61
|6
|Виннипег
|53
|23
|30
|55
|7
|Чикаго
|54
|19
|35
|46
|8
|Аризона
|53
|14
|39
|32
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|51
|31
|20
|68
|2
|Лос-Анджелес
|54
|29
|25
|65
|3
|Эдмонтон
|54
|30
|24
|63
|4
|Вегас
|53
|29
|24
|62
|5
|Анахайм
|55
|25
|30
|59
|6
|Ванкувер
|55
|26
|29
|58
|7
|Сан-Хосе
|53
|24
|29
|54
|8
|Сиэтл
|55
|16
|39
|37
|2.03
|03:00
|
Коламбус – Нью-Джерси
|4 : 3
|2.03
|03:00
|
Тампа-Бэй – Оттава
|5 : 2
|2.03
|03:00
|
Филадельфия – Эдмонтон
|0 : 3
|2.03
|03:30
|
Детройт – Каролина
|4 : 3 ОТ
|2.03
|04:00
|
Виннипег – Монреаль
|- : -
|2.03
|04:00
|
Миннесота – Калгари
|- : -
|2.03
|05:00
|
Колорадо – Айлендерс
|- : -
|2.03
|06:00
|
Анахайм – Бостон
|- : -
|2.03
|06:00
|
Вегас – Сан-Хосе
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|53
|77
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|54
|76
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|53
|75
|И
|Г
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|54
|37
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|50
|37
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|53
|34
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|34
|1.95
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|24
|1.95
|
|
Вилле Хуссо
Сент-Луис
|20
|2.03