«Каролина» обыграла «Детройт», Свечников забросил в пустые ворота

«Каролина» выиграла у «Детройта» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:0). Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников сыграл 17 минут 35 секунды, сделал 2 броска по воротам соперника и отметился голом.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Каролина» — 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

Голы: Нидеррайтер — 1 (Ахо), 3:38 — 0:1. Дзингел — 1 (бол., Гардинер, Нечас), 57:26 — 0:2. Свечников — 1 (п.в., Терявяйнен), 58:55 — 0:3.

Вратари: Грайсс (57:47 — 58:55) — Мразек.

Штраф: 11 — 9.

Броски: 14 (5+6+3) — 43 (13+12+18).

Наши: Наместников (14.07/1/0) — Свечников (17.35/2/+1).

15 января. Детройт. Little Caesars Arena.