«Каролина» обыграла «Детройт», Свечников забросил в пустые ворота
06:26
«Каролина» выиграла у «Детройта» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:0). Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников сыграл 17 минут 35 секунды, сделал 2 броска по воротам соперника и отметился голом.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Детройт» — «Каролина» — 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)
Голы: Нидеррайтер — 1 (Ахо), 3:38 — 0:1. Дзингел — 1 (бол., Гардинер, Нечас), 57:26 — 0:2. Свечников — 1 (п.в., Терявяйнен), 58:55 — 0:3.
Вратари: Грайсс (57:47 — 58:55) — Мразек.
Штраф: 11 — 9.
Броски: 14 (5+6+3) — 43 (13+12+18).
Наши: Наместников (14.07/1/0) — Свечников (17.35/2/+1).
15 января. Детройт. Little Caesars Arena.
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