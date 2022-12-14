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Сегодня, 05:50

«Детройт» дома проиграл «Каролине»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Детройт» на своем льду потерпел поражение от «Каролины» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 0:1. Единственную шайбу забросил защитник Брейди Скжей. «Ред Уингз» потерпели третье поражение подряд.

Российский голкипер Петр Кочетков отразил все 27 бросков по воротам. Его признали первой звездой встречи.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Каролина» — 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Гол: Шей — 5 (бол., Джарвис, Котканиеми), 17:20 — 0:1.

Вратари: Хуссо (57:16 — 58:54, 59:28) — Кочетков.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 27 (8+13+6) — 27 (10+6+11).

Наши: — - Свечников (20.23/3/0).

14 декабря. Детройт. Little Caesars Arena.

Хоккей
НХЛ
ХК Детройт Ред Уингз
ХК Каролина Харрикейнз
Петр Кочетков
2
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Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 29 21 8 44
2 Каролина 28 16 12 38
3 Питтсбург 29 17 12 38
4 Айлендерс 30 17 13 35
5 Рейнджерс 30 15 15 35
6 Вашингтон 31 15 16 34
7 Филадельфия 30 9 21 25
8 Коламбус 28 10 18 22
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 28 23 5 47
2 Торонто 30 19 11 44
3 Тампа-Бэй 28 18 10 37
4 Детройт 28 13 15 32
5 Флорида 30 14 16 32
6 Монреаль 28 14 14 30
7 Баффало 29 13 16 28
8 Оттава 28 12 16 26
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 30 17 13 39
2 Виннипег 28 18 10 37
3 Колорадо 27 15 12 32
4 Миннесота 28 15 13 32
5 Нэшвилл 27 12 15 27
6 Сент-Луис 29 13 16 27
7 Аризона 27 9 18 22
8 Чикаго 27 7 20 18
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 31 21 10 43
2 Сиэтл 28 16 12 35
3 Лос-Анджелес 32 15 17 35
4 Эдмонтон 30 17 13 34
5 Калгари 29 13 16 31
6 Ванкувер 28 12 16 27
7 Сан-Хосе 31 10 21 25
8 Анахайм 30 7 23 17
Результаты / календарь
4.12
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13.12
14.12
15.12
16.12
17.12
18.12
19.12
14.12 03:00
Баффало – Лос-Анджелес
 6 : 0
14.12 03:00
Бостон – Айлендерс
4 : 3 Б
14.12 03:00
Нью-Джерси – Даллас
 1 : 4
14.12 03:00
Тампа-Бэй – Сиэтл
 6 : 2
14.12 03:00
Торонто – Анахайм
 7 : 0
14.12 03:00
Флорида – Коламбус
 4 : 0
14.12 03:00
Детройт – Каролина
 0 : 1
14.12 04:00
Виннипег – Вегас
 5 : 6
14.12 04:00
Нэшвилл – Эдмонтон
 3 : 6
14.12 05:00
Чикаго – Вашингтон
 3 : 7
14.12 05:00
Колорадо – Филадельфия
 3 : 2
14.12 06:30
Сан-Хосе – Аризона
 3 : 2
Все результаты / календарь
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Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 30 59
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 30 51
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

29 44
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 30 26
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 30 23
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

29 23
И КН
Илья Самсонов

Илья Самсонов

Торонто

 11 1.70
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 20 1.83
Петр Кочетков

Петр Кочетков

Каролина

 12 2.02
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