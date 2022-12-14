«Детройт» дома проиграл «Каролине»
«Детройт» на своем льду потерпел поражение от «Каролины» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 0:1. Единственную шайбу забросил защитник Брейди Скжей. «Ред Уингз» потерпели третье поражение подряд.
Российский голкипер Петр Кочетков отразил все 27 бросков по воротам. Его признали первой звездой встречи.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Детройт» — «Каролина» — 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
Гол: Шей — 5 (бол., Джарвис, Котканиеми), 17:20 — 0:1.
Вратари: Хуссо (57:16 — 58:54, 59:28) — Кочетков.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 27 (8+13+6) — 27 (10+6+11).
Наши: — - Свечников (20.23/3/0).
14 декабря. Детройт. Little Caesars Arena.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|29
|21
|8
|44
|2
|Каролина
|28
|16
|12
|38
|3
|Питтсбург
|29
|17
|12
|38
|4
|Айлендерс
|30
|17
|13
|35
|5
|Рейнджерс
|30
|15
|15
|35
|6
|Вашингтон
|31
|15
|16
|34
|7
|Филадельфия
|30
|9
|21
|25
|8
|Коламбус
|28
|10
|18
|22
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|28
|23
|5
|47
|2
|Торонто
|30
|19
|11
|44
|3
|Тампа-Бэй
|28
|18
|10
|37
|4
|Детройт
|28
|13
|15
|32
|5
|Флорида
|30
|14
|16
|32
|6
|Монреаль
|28
|14
|14
|30
|7
|Баффало
|29
|13
|16
|28
|8
|Оттава
|28
|12
|16
|26
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|30
|17
|13
|39
|2
|Виннипег
|28
|18
|10
|37
|3
|Колорадо
|27
|15
|12
|32
|4
|Миннесота
|28
|15
|13
|32
|5
|Нэшвилл
|27
|12
|15
|27
|6
|Сент-Луис
|29
|13
|16
|27
|7
|Аризона
|27
|9
|18
|22
|8
|Чикаго
|27
|7
|20
|18
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|31
|21
|10
|43
|2
|Сиэтл
|28
|16
|12
|35
|3
|Лос-Анджелес
|32
|15
|17
|35
|4
|Эдмонтон
|30
|17
|13
|34
|5
|Калгари
|29
|13
|16
|31
|6
|Ванкувер
|28
|12
|16
|27
|7
|Сан-Хосе
|31
|10
|21
|25
|8
|Анахайм
|30
|7
|23
|17
|14.12
|03:00
|
Баффало – Лос-Анджелес
|6 : 0
|14.12
|03:00
|
Бостон – Айлендерс
|4 : 3 Б
|14.12
|03:00
|
Нью-Джерси – Даллас
|1 : 4
|14.12
|03:00
|
Тампа-Бэй – Сиэтл
|6 : 2
|14.12
|03:00
|
Торонто – Анахайм
|7 : 0
|14.12
|03:00
|
Флорида – Коламбус
|4 : 0
|14.12
|03:00
|
Детройт – Каролина
|0 : 1
|14.12
|04:00
|
Виннипег – Вегас
|5 : 6
|14.12
|04:00
|
Нэшвилл – Эдмонтон
|3 : 6
|14.12
|05:00
|
Чикаго – Вашингтон
|3 : 7
|14.12
|05:00
|
Колорадо – Филадельфия
|3 : 2
|14.12
|06:30
|
Сан-Хосе – Аризона
|3 : 2
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|30
|59
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|30
|51
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|29
|44
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|30
|26
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|30
|23
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|29
|23
|И
|КН
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|11
|1.70
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|20
|1.83
|
|
Петр Кочетков
Каролина
|12
|2.02