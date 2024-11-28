«Детройт» — «Калгари»: видеообзор матча НХЛ

«Детройт» дома обыграл «Калгари» в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

У «Ред Уингз» по шайбе забросили Алекс Дебринэт и Лукас Рэймонд.

Автором единственного гола «Флэймз» стал Коннор Зари.

«Детройт» с 22 очками идет 10-м в Восточной конференции, «Калгари» набрал 28 очков и занимает 4-е место на «Западе».