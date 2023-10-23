Хет-трик Дебринкэта принес «Детройту» победу над «Калгари», у Задорова результативный пас

«Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Калгари» со счетом 6:2.

В составе «Ред Уингз» хет-трик оформил Алекс Дебринкэт, еще по голу забили Джо Велено, Дилан Ларкин и Джейк Уолман. У «Флэймз» отличились Эндрю Манджапане и Егор Шарангович, у Никиты Задорова результативная передача.

После этого матча «Детройт» с 10 очками занимает первое место в Восточной конференции, «Калгари» с 5 очками — на 10-й строчке Запада.