«Детройт» переиграл «Калгари»

«Детройт» выиграл у «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1. «Флэймз» потерпели второе поражение подряд.

«Калгари» с 58 очками идут на 9-й строчке в Западной конференции. «Детройт» располагается на 12-м месте в Восточной конференции.