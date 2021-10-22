«Калгари» одержал первую победу в сезоне

«Калгари» переиграл «Детройт» (3:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Флэймз» одержали первую победу в сезоне.

Российский нападающий «Ред Уингз» Владислав Наместников не набрал очков. На его счету 3 силовых приема за 13 с половиной минут.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Калгари» — 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)

Голы: Линдхольм — 3 (Годро, Гудбрэнсон), 10:06 — 0:1. Манджапане — 2 (Гудбрэнсон, Дюбе), 14:33 — 0:2. Ткачак — 1 (п.в., Годро), 57:42 — 0:3.

Вратари: Неделькович (57:23 — 57:42) — Маркстрем.

Штраф: 9 — 11.

Броски: 33 (12+14+7) — 29 (11+4+14).

Наши: Наместников (13.28/0/0) — -.

22 октября. Детройт. Little Caesars Arena. 14241 зритель.