«Калгари» одержал первую победу в сезоне
05:07
«Калгари» переиграл «Детройт» (3:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Флэймз» одержали первую победу в сезоне.
Российский нападающий «Ред Уингз» Владислав Наместников не набрал очков. На его счету 3 силовых приема за 13 с половиной минут.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Детройт» — «Калгари» — 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)
Голы: Линдхольм — 3 (Годро, Гудбрэнсон), 10:06 — 0:1. Манджапане — 2 (Гудбрэнсон, Дюбе), 14:33 — 0:2. Ткачак — 1 (п.в., Годро), 57:42 — 0:3.
Вратари: Неделькович (57:23 — 57:42) — Маркстрем.
Штраф: 9 — 11.
Броски: 33 (12+14+7) — 29 (11+4+14).
Наши: Наместников (13.28/0/0) — -.
22 октября. Детройт. Little Caesars Arena. 14241 зритель.
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