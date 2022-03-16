«Детройт» готов обменять Тайлера Бертуцци в дедлайн

«Детройт» открыт для предложений по обмену нападающего Тайлера Бертуцци в дедлайн, сообщает инсайдер Франк Серавалли.

Действующий контракт 27-летнего канадца с кэпхитом 4,75 миллиона долларов истекает в конце следующего сезона.

В этом регулярном чемпионате на счету вингера 48 (24+24) очков в 50 матчах.

Бертуцци провел всю карьеру в НХЛ в составе «Детройта». «Красные крылья» выбрали игрока на драфте-2013 под общим 58-м номером.