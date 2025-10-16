«Детройт» — «Флорида»: видеообзор матча НХЛ

«Детройт» на своем льду выиграл у «Флориды» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

У хозяев дубль оформил Мэйсон Эпплтон, а также по голу забили Патрик Кейн и Майкл Расмуссен. Единственная шайба «Пантерз» на счету Брэда Маршана.

«Детройт» с 6 очками в 4 матчах идет на 5-м месте в Восточной конференции. «Флорида» занимает 6-ю строчку — 6 очков в 5 играх.

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