«Флорида» выиграла у «Детройта», Бобровский сделал 28 сэйвов

«Флорида» выиграла у «Детройта» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1. Игра прошла на «Литл Сесарс Арене» в Детройте.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 28 из 29 бросков по своим воротам. Его признали второй звездой встречи.

У гостей все три гола забил нападающий Мэттью Ткачак. Единственная шайба «Ред Уингз» на счету Алекса Дебринкэта в большинстве.

«Флорида» набрала 65 очков в 63 матчах и занимает 13-е место в Восточной конференции. «Детройт» идет на 4-й строчке — 77 очков в 63 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат

7 марта, 03:00. Little Caesars Arena (Детройт) Детройт Флорида

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