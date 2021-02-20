«Флорида» без Бобровского разгромила «Детройт»
«Флорида» переиграла «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ (7:2). «Пантерз» одержали третью победу подряд. «Ред Уингз» потерпели третье поражение кряду.
Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский провел встречу на скамейке запасных.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Детройт» — «Флорида» — 2:7 (1:4, 0:1, 1:2)
Голы: Ламмикко — 2 (Коннолли, Яндл), 6:09 — 0:1. Уигар — 1 (Юбердо, Веннберг), 7:58 — 0:2. Хернквист — 7 (Яндл, Юбердо), 12:45 — 0:3. Райан — 5 (Фаббри), 14:06 — 1:3. Барков — 6 (Верхэге, Строльман), 15:15 — 1:4. Экблад — 5 (Уигар, Дюклер), 39:38 — 1:5. Филппула — 2 (Фаббри, Ларкин), 42:49 — 2:5. Хернквист — 8 (бол., Барков, Яндл), 45:50 — 2:6. Дюклер — 2 (Барков), 48:56 — 2:7.
Вратари: Грайсс (Бернье, 20:00) — Дриджер.
Штраф: 4 — 8.
Броски: 32 (9+10+13) — 39 (13+12+14).
20 февраля. Детройт. Little Caesars Arena.
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