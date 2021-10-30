«Флорида» выиграла у «Детройта». Бобровский сделал 28 сэйвов

«Флорида» в овертайме выиграла у «Детройта» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Пантерз» одержали восьмую победу кряду на старте сезона.

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 28 из 30 бросков по своим воротам.

Напомним, вчера «Флорида» рассталась с главным тренером Джоэлем Кенневиллем.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Флорида» — 2:3 ОТ (0:2, 1:0, 1:0, 0:1)

Голы: Луостаринен — 2 (Нутиваара, Монтур), 8:43 — 0:1. Барков — 3 (Дюклер), 18:49 — 0:2. Ганье — 2 (Стэчер, Стивенс), 22:15 — 1:2. Сутер — 1 (Зайдер, Фаббри), 57:19 — 2:2. Барков — 4 (Юбердо, Уигар), 63:29 — 2:3.

Вратари: Неделькович — Бобровский.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 30 (11+7+11+1) — 32 (10+14+6+2).

Наши: Наместников (11.58/2/-1) — -.

30 октября. Детройт. Little Caesars Arena.