«Флорида» без Бобровского обыграла «Детройт»

«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Детройт» со счетом 3:2.

На шайбы Дилана Ларкина и Энтони Манты гости ответили точными бросками Патрика Хернквиста, Аарона Экблада и Картера Верхаге. Вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский остался в запасе.

После этого матча «Флорида» с 11 очками занимает первое место в Центральном дивизионе, «Детройт» с 6 очками — на восьмой строчке.

НХЛ

Регулярный сезон

«Детройт» — «Флорида» — 2:3 (1:0, 0:2, 1:1)