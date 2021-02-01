«Флорида» без Бобровского обыграла «Детройт»
03:38
«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Детройт» со счетом 3:2.
На шайбы Дилана Ларкина и Энтони Манты гости ответили точными бросками Патрика Хернквиста, Аарона Экблада и Картера Верхаге. Вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский остался в запасе.
После этого матча «Флорида» с 11 очками занимает первое место в Центральном дивизионе, «Детройт» с 6 очками — на восьмой строчке.
НХЛ
Регулярный сезон
«Детройт» — «Флорида» — 2:3 (1:0, 0:2, 1:1)
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