«Флорида» в овертайме обыграла «Детройт», «Калгари» оказался сильнее ««Монреаля»
05:56
«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде в овертайме обыграла «Детройт» со счетом 3:2.
В составе гостей отличились Александр Барков, Кит Яндл и Алекси Хапониеми. Хозяева отметились шайбами Энтони Манты и Тайлера Бертуцци, форвард Владислав Наместников отличилися результативной передачей.
После этого матча «Флорида» с 9 очками занимает второе место в Центральном дивизионе, «Детройт» с 6 очками — на последней строчке.
В других матчах игрового дня «Калгари» обыграл «Монреаль» (2:0), «Эдмонтон» в овертайме оказался сильнее «Торонто» (4:3).
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