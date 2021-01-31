«Флорида» в овертайме обыграла «Детройт», «Калгари» оказался сильнее ««Монреаля»

«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде в овертайме обыграла «Детройт» со счетом 3:2.

В составе гостей отличились Александр Барков, Кит Яндл и Алекси Хапониеми. Хозяева отметились шайбами Энтони Манты и Тайлера Бертуцци, форвард Владислав Наместников отличилися результативной передачей.

После этого матча «Флорида» с 9 очками занимает второе место в Центральном дивизионе, «Детройт» с 6 очками — на последней строчке.

В других матчах игрового дня «Калгари» обыграл «Монреаль» (2:0), «Эдмонтон» в овертайме оказался сильнее «Торонто» (4:3).