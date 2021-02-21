«Детройт» победил «Флориду», Бобровский отразил 25 бросков

«Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Флориду» со счетом 2:1.

На шайбу Александра Веннберга хозяева ответили точными бросками Патрика Немета и Матиаса Броме. Российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 25 бросков.

После этого матча «Детройт» с 13 очками занимает восьмое место в Центральном дивизионе, «Флорида» с 24 очками — на первой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Флорида» — 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)

21 февраля.