Гол Мамина помог «Флориде» разгромить «Детройт»

«Флорида» с крупным счетом победила «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Пантеры» разгромили соперника со счетом 6:1.

Одну из шайб забросил российский форвард Максим Мамин. Для него эта шайба стала 7-й в сезоне.

Дубль в составе «Пантерз» оформил нападающий Антон Лунделл. Две голевые передачи сделал центрфорвард Александр Барков.

В этой встрече прервалась результативная серия нападающего Джонатана Юбердо, который набирал очки в 13 матчах подряд.

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский провел эту встречу в запасе.

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«Детройт» — «Флорида» — 1:6 (0:0, 0:4, 1:2)

Голы: Дюклер — 31 (Барков, Монтур), 25:02 — 0:1. Райнхарт — 28 (Марчмент, Линдбом), 26:32 — 0:2. Лунделл — 17 (Райнхарт), 34:23 — 0:3. Мамин — 6 (Луостаринен, Хернквист), 34:51 — 0:4. Лунделл — 18 (мен., Барков), 45:04 — 0:5. Сутер — 14 (Врана, Задина), 52:04 — 1:5. Форслинг — 9 (Жиру, Монтур), 53:14 — 1:6.

Вратари: Неделькович — Найт.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 34 (12+13+9) — 39 (13+16+10).

Наши: — - Мамин (11.07/1/+1).

17 апреля. Детройт. Little Caesars Arena.