«Детройт» — «Филадельфия»: видеообзор матча НХЛ

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«Детройт» переиграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:4. Игра прошла на «Литл Сесарс Арене» в Детройте.

Джей Ти Комфер, Алекс Дебринкэт, Майкл Расмуссен, Джозеф Велено, Патрик Кейн и Лукас Раймондж забили голы «Ред Уингз». Шайбы «Флайерз» забросили Трэвис Конекны, Ноа Кэйтс, Райан Пелинг и Оуэн Типпетт.

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