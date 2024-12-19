«Детройт» переиграл «Филадельфию», Тарасенко и Мичков не набрали очков

«Детройт» выиграл у «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:4. «Флайерз» потерпели второе поражение подряд.

Голы «Ред Уингз» забили Джей Ти Комфер, Алекс Дебринкэт, Майкл Расмуссен, Джозеф Велено, Патрик Кейн и Лукас Раймондж. У «Филадельфии» отличились Трэвис Конекны, Ноа Кэйтс, Райан Пелинг и Оуэн Типпетт.

Росийские игроки Владимир Тарасенко («Ред Уингз»), Матвей Мичков и Егор Замула (оба — «Флайерз») не отметились результативными действиями.

«Детройт» нарал 30 очков в 31 матче и занимает 13-е место в Восточной конференции. «Филадельфия» располагается на 10-й строчке — 32 очка в 32 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Филадельфия» — 6:4 (1:1, 3:1, 2:2)

Голы: Конекны — 16 (Фараби, Кутюрье), 1:06 — 0:1. Комфер — 4 (бол., Ларкин, Раймонд), 18:19 — 1:1. Дебринкэт — 13 (Кейн), 30:15 — 2:1. Кэйтс — 3 (Форстер, Силер), 30:40 — 2:2. Расмуссен — 5 (Комфер), 36:05 — 3:2. Велено — 2 (Фишер), 37:27 — 4:2. Пелинг — 2 (Кутюрье, Санхейм), 43:50 — 4:3. Типпетт — 10 (Лотон, Драйсдейл), 45:39 — 4:4. Кейн — 4 (Зайдер), 47:22 — 5:4. Раймонд — 13 (п.в., Ларкин), 58:48 — 6:4.

Вратари: Лайон — Эрссон.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 24 (11+7+6) — 19 (4+5+10).

Наши: Тарасенко (16.17/3/0) — Замула (18.59/1/0), Мичков (19.12/4/-2).

19 декабря. Детройт. Little Caesars Arena