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Сегодня, 05:31

«Детройт» переиграл «Филадельфию», Тарасенко и Мичков не набрали очков

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Детройт» выиграл у «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:4. «Флайерз» потерпели второе поражение подряд.

Голы «Ред Уингз» забили Джей Ти Комфер, Алекс Дебринкэт, Майкл Расмуссен, Джозеф Велено, Патрик Кейн и Лукас Раймондж. У «Филадельфии» отличились Трэвис Конекны, Ноа Кэйтс, Райан Пелинг и Оуэн Типпетт.

Росийские игроки Владимир Тарасенко («Ред Уингз»), Матвей Мичков и Егор Замула (оба — «Флайерз») не отметились результативными действиями.

«Детройт» нарал 30 очков в 31 матче и занимает 13-е место в Восточной конференции. «Филадельфия» располагается на 10-й строчке — 32 очка в 32 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Филадельфия» — 6:4 (1:1, 3:1, 2:2)

Голы: Конекны — 16 (Фараби, Кутюрье), 1:06 — 0:1. Комфер — 4 (бол., Ларкин, Раймонд), 18:19 — 1:1. Дебринкэт — 13 (Кейн), 30:15 — 2:1. Кэйтс — 3 (Форстер, Силер), 30:40 — 2:2. Расмуссен — 5 (Комфер), 36:05 — 3:2. Велено — 2 (Фишер), 37:27 — 4:2. Пелинг — 2 (Кутюрье, Санхейм), 43:50 — 4:3. Типпетт — 10 (Лотон, Драйсдейл), 45:39 — 4:4. Кейн — 4 (Зайдер), 47:22 — 5:4. Раймонд — 13 (п.в., Ларкин), 58:48 — 6:4.

Вратари: Лайон — Эрссон.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 24 (11+7+6) — 19 (4+5+10).

Наши: Тарасенко (16.17/3/0) — Замула (18.59/1/0), Мичков (19.12/4/-2).

19 декабря. Детройт. Little Caesars Arena

Владимир Тарасенко (хоккей)
Матвей Мичков
Хоккей
НХЛ
ХК Детройт Ред Уингз
ХК Филадельфия Флайерз
Егор Замула
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1 Нью-Джерси 34 21 13 45
2 Вашингтон 31 21 10 44
3 Каролина 31 20 11 41
4 Питтсбург 33 14 19 33
5 Филадельфия 31 14 17 32
6 Рейнджерс 31 15 16 31
7 Айлендерс 33 12 21 31
8 Коламбус 32 12 20 29
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 31 19 12 40
2 Флорида 32 19 13 40
3 Бостон 33 17 16 37
4 Тампа-Бэй 29 17 12 36
5 Оттава 31 16 15 34
6 Детройт 30 12 18 28
7 Монреаль 31 12 19 27
8 Баффало 32 11 21 26
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 33 23 10 47
2 Миннесота 31 20 11 44
3 Даллас 30 19 11 38
4 Колорадо 33 18 15 36
5 Юта 30 14 16 33
6 Сент-Луис 33 15 18 33
7 Чикаго 32 11 21 24
8 Нэшвилл 32 9 23 24
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 31 20 11 43
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3 Эдмонтон 31 18 13 38
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