«Детройт» переиграл «Филадельфию»

«Детройт» обыграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов очков не набрал. Он провел на льду 21 с половиной минуту и отметился тремя бросками по воротам соперника.