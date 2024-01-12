«Детройт» — «Эдмонтон»: видеообзор матча

«Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл «Детройт» — 3:2.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Ойлерз» отличились Коннор Макдэвид, Зак Хайман и Дарнелл Нерс. У «Рэд Уингз» шайбы забросили Эндрю Копп и Олли Мяяття.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте