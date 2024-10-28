«Детройт» — «Эдмонтон»: видеообзор матча

«Эдмонтон» на выезде обыграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.

«Эдмонтон» с 9 очками в 9 матчах занимает десятое место в таблице Западной конференции. «Детройт» идет на 11-й строчке «Востока» с 9 очками в 9 играх.