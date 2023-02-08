«Эдмонтон» выиграл у «Детройта»

«Эдмонтон» на выезде переиграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. «Ойлерз» одержали вторую победу подряд.

Российский нападающий гостей Клим Костин сыграл 12 минут 53 секунды и отметился двумя удалениями.

«Эдмонтон» набрал 62 очка и идет на 6-й строчке в Западной конференции. «Детройт» идет на 14-й строчке в Восточной конференции — 50 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Эдмонтон» — 2:5 (1:0, 1:3, 0:2)

Голы: Бертуцци — 2 (Раймонд, Ларкин), 10:24 — 1:0. Маклеод — 9 (Броберг, Кейн), 23:02 — 1:1. Фогеле — 6 (Нюджент-Хопкинс), 23:38 — 1:2. Фогеле — 7 (Дешарне, Броберг), 31:55 — 1:3. Велено — 7 (Зайдер, Уолман), 39:51 — 2:3. Нюджент-Хопкинс — 23 (бол., Бэрри, Макдэвид), 55:38 — 2:4. Кейн — 7 (мен., п.в., Кулак), 57:33 — 2:5.

Вратари: Хуссо — Кэмпбелл.

Штраф: 14 — 18.

Броски: 33 (10+12+11) — 28 (9+8+11).

Наши: — - Костин (12.53/0/0).

8 февраля. Детройт. Little Caesars Arena. 19515 зрителей