«Детройт» дважды поменял вратарей по ходу матча с «Торонто», «Мэйпл Ливз» — один раз

«Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ встречается с «Торонто».

На 12-й минуте «Ред Уингз» заменили Алекса Недельковича на Томаса Грайсса при счете 1:3. На третий период при счете 2:7 вернулся Неделькович.

При этом «Торонто» также поменяли вратаря — на 45-й минуте при счете 7:5 вышел Петр Мразек вместо Джека Кэмпбелла.