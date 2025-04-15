«Детройт» — «Даллас»: видеообзор матча НХЛ

«Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл дома «Даллас» — 6:4.

В составе «Ред Уингз» отличились Владимир Тарасенко, Алекс Юханссон, Алекс Дебринкэт, Джонатан Бергген, Мориц Зайдер и Лукас Раймонд. У «Старз» шайбы забросили Евгений Дадонов, Лиан Бихселль, Колин Блэквелл и Уайтт Джонстон.