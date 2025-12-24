«Детройт» — «Даллас»: видеообзор матча НХЛ

«Детройт» на домашнем льду переиграл «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

Игра проходила 24 декабря.

Победный гол в овертайме забил Дилан Ларкин, который также отметился шайбой в основное время. Еще по разу у хозяев отличились Джеймс ван Римсдайк и Эммит Финни. Лукас Рэймонд сделал три результативные передачи.

Шайбы гостей забросили Роопе Хинтц, Джейми Бенн и Уайатт Джонстон.

«Детройт» (47 очков) одержал третью победу подряд и занимает второе место в Восточной конференции НХЛ. «Даллас» (56 очков) идет вторым на «Западе». У «Старз» прервалась серия из четырех побед кряду.