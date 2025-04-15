«Детройт» обыграл «Даллас», Тарасенко и Дадонов забили по голу
«Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл дома «Даллас» со счетом 6:4.
В составе «Ред Уингз» отличились Владимир Тарасенко, Алекс Юханссон, Алекс Дебринкэт, Джонатан Бергген, Мориц Зайдер и Лукас Раймонд. У «Старз» шайбы забросили Евгений Дадонов, Лиан Бихселль, Колин Блэквелл и Уайтт Джонстон.
После этого матча «Детройт» с 83 очками занимает 10-е место в Восточной конференции, «Даллас» с 106 очками — на третьей строчке «Запада».
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«Детройт» — «Даллас» — 6:4 (2:1, 0:2, 4:1)
Голы: Юханссон — 3 (Ларкин, Берггрен), 4:27 — 1:0. Биксель — 4 (Бенн, Рантанен), 7:15 — 1:1. Дебринкэт — 37 (Кейн, Каспер), 13:52 — 2:1. Дадонов — 20 (Хинтц), 29:00 — 2:2. Блэкуэлл — 6 (мен., Стил, Сиси), 31:25 — 2:3. Берггрен — 11 (Раймонд, Зайдер), 41:15 — 3:3. Зайдер — 8 (бол., Раймонд, Ларкин), 44:19 — 4:3. Раймонд — 27, 49:49 — 5:3. Джонстон — 33 (Бенн, Смит), 52:56 — 5:4. Тарасенко — 11 (п.в., Расмуссен, Зайдер), 58:04 — 6:4.
Вратари: Тэлбот — Эттингер (57:29 — 58:04).
Штраф: 6 — 6.
Броски: 37 (14+10+13) — 29 (7+14+8).
Наши: Тарасенко (14.34/2/0) — Дадонов (15.18/2/-2), Любушкин (18.27/1/+2).
15 апреля. Детройт. Little Caesars Arena.
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