Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты НХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

15 апреля, 04:38

«Детройт» обыграл «Даллас», Тарасенко и Дадонов забили по голу

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл дома «Даллас» со счетом 6:4.

В составе «Ред Уингз» отличились Владимир Тарасенко, Алекс Юханссон, Алекс Дебринкэт, Джонатан Бергген, Мориц Зайдер и Лукас Раймонд. У «Старз» шайбы забросили Евгений Дадонов, Лиан Бихселль, Колин Блэквелл и Уайтт Джонстон.

После этого матча «Детройт» с 83 очками занимает 10-е место в Восточной конференции, «Даллас» с 106 очками — на третьей строчке «Запада».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Даллас» — 6:4 (2:1, 0:2, 4:1)

Голы: Юханссон — 3 (Ларкин, Берггрен), 4:27 — 1:0. Биксель — 4 (Бенн, Рантанен), 7:15 — 1:1. Дебринкэт — 37 (Кейн, Каспер), 13:52 — 2:1. Дадонов — 20 (Хинтц), 29:00 — 2:2. Блэкуэлл — 6 (мен., Стил, Сиси), 31:25 — 2:3. Берггрен — 11 (Раймонд, Зайдер), 41:15 — 3:3. Зайдер — 8 (бол., Раймонд, Ларкин), 44:19 — 4:3. Раймонд — 27, 49:49 — 5:3. Джонстон — 33 (Бенн, Смит), 52:56 — 5:4. Тарасенко — 11 (п.в., Расмуссен, Зайдер), 58:04 — 6:4.

Вратари: Тэлбот — Эттингер (57:29 — 58:04).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 37 (14+10+13) — 29 (7+14+8).

Наши: Тарасенко (14.34/2/0) — Дадонов (15.18/2/-2), Любушкин (18.27/1/+2).

15 апреля. Детройт. Little Caesars Arena.

Владимир Тарасенко (хоккей)
Евгений Дадонов
НХЛ
ХК Даллас Старз
ХК Детройт Ред Уингз
Читайте также
«Трактор» растоптали и опозорили, Минск непобедим, а Рашевский – новая легенда «Динамо». Что произошло в Кубке Гагарина 16 апреля
Фигуристка Жилина подтвердила домогательства со стороны тренера Розанова
В РПЦ призвали не покупать на Пасху куличи с православной символикой
Американский блогер Пичони объяснил причину своего переезда в Россию
«МЮ» в глубокой... Колонка Казанского — о безднах и горизонте, которого нет
Жан-Клод Ван Дамм предложил себя в качестве посла мира в России
Популярное видео
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
СКА теряет звезд, что не так с «Динамо», камбэки «Трактора»
«Монреаль» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Провал СКА, уволят ли Воробьева, вылет «Магнитки»
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
Ротенберг наехал на Кудашова. Что с «Трактором»
«Лос-Анджелес» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Агент Демидова — о дебюте за Ивана «Монреаль»: «Лучшего голливудского сценария не написать»

«Флорида» уступила «Рейнджерс», Бобровский отразил 20 бросков
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 81 51 30 111
2 Каролина 80 47 33 99
3 Нью-Джерси 81 42 39 91
4 Коламбус 81 39 42 87
5 Рейнджерс 81 38 43 83
6 Айлендерс 81 35 46 82
7 Питтсбург 81 33 48 78
8 Филадельфия 81 33 48 76
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 81 51 30 106
2 Тампа-Бэй 81 47 34 102
3 Флорида 82 47 35 98
4 Оттава 81 44 37 95
5 Монреаль 81 39 42 89
6 Детройт 80 38 42 83
7 Баффало 81 35 46 77
8 Бостон 82 33 49 76
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 81 55 26 114
2 Даллас 81 50 31 106
3 Колорадо 82 49 33 102
4 Миннесота 82 45 37 97
5 Сент-Луис 82 44 38 96
6 Юта 82 38 44 89
7 Нэшвилл 81 29 52 66
8 Чикаго 82 25 57 61
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 81 49 32 108
2 Лос-Анджелес 81 48 33 105
3 Эдмонтон 81 47 34 99
4 Калгари 81 40 41 94
5 Ванкувер 81 38 43 90
6 Анахайм 81 35 46 79
7 Сиэтл 82 35 47 76
8 Сан-Хосе 81 20 61 52
Результаты / календарь
7.04
8.04
9.04
10.04
11.04
12.04
13.04
14.04
15.04
16.04
17.04
18.04
17.04 02:00
Виннипег – Анахайм
 2 : 1 ОТ
17.04 02:00
Монреаль – Каролина
 - : -
17.04 02:30
Нью-Джерси – Детройт
 - : -
17.04 03:00
Нэшвилл – Даллас
 - : -
17.04 05:00
Ванкувер – Вегас
 - : -
17.04 05:30
Сан-Хосе – Эдмонтон
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости