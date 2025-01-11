«Детройт» — «Чикаго»: видеообзор матча НХЛ

«Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде уступил «Детройту» — 3:5.

В составе «Блэкхокс» отличились Райан Донато и Теуво Терявяйнен, оформивший дубль, Илья Михеев отметился результативной передачей. У «Рэд Уингз» шайбы забросили Алекс Дебринкэт, Лукас Рэймонд, Эндрю Копп, Альберт Юханссон и Марко Каспер, Патрик Кейн сделал три результативных паса.