«Детройт» — «Чикаго»: видеообзор матча НХЛ

«Чикаго» на выезде обыграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

«Чикаго» набрал 19 очков и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Детройт» с 18 очками идет девятым на «Востоке».