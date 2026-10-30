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«Детройт» переиграл «Чикаго», Канцеров сделал голевую передачу

Евгений Козинов
Корреспондент

«Детройт» выиграл у «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. Игра прошла на «Литл Сесарс Арене» в Детройте.

«Детройт» набрал 15 очков в 13 матчах и занимает 9-е место в Восточной конференции. «Чикаго» идет на 15-й строчке в Западной конференции — 8 очков в 13 играх.

Следующим соперником «Ред Уингз» будет «Сент-Луис», а «Блэкхокс» встретится с «Бостоном». Оба матча пройдут 31 октября.

НХЛ. Регулярный чемпионат
30 октября, 02:30. Little Caesars Arena (Детройт)
Детройт
Чикаго

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Роман Канцеров
Хоккей
НХЛ
ХК Детройт Ред Уингз
ХК Чикаго Блэкхокс
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 14 10 4 22
2 Нью-Джерси 13 8 5 16
3 Рейнджерс 14 7 7 15
4 Вашингтон 11 7 4 14
5 Айлендерс 12 6 6 14
6 Питтсбург 12 5 7 11
7 Коламбус 10 5 5 10
8 Филадельфия 15 3 12 10
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 13 9 4 19
2 Монреаль 12 7 5 16
3 Оттава 13 8 5 16
4 Флорида 13 7 6 16
5 Торонто 15 7 8 16
6 Тампа-Бэй 11 7 4 15
7 Баффало 12 5 7 13
8 Детройт 12 5 7 13
Центральный дивизион И В П О
1 Миннесота 14 9 5 20
2 Юта 13 8 5 16
3 Даллас 12 7 5 15
4 Колорадо 13 7 6 15
5 Нэшвилл 12 4 8 13
6 Сент-Луис 12 5 7 11
7 Виннипег 12 4 8 11
8 Чикаго 12 4 8 8
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Эдмонтон 13 9 4 20
2 Вегас 14 9 5 19
3 Сиэтл 13 8 5 17
4 Сан-Хосе 13 6 7 13
5 Анахайм 12 5 7 11
6 Калгари 12 5 7 10
7 Лос-Анджелес 11 3 8 8
8 Ванкувер 14 3 11 7
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4.11
30.10 02:00 Каролина – Коламбус - : -
30.10 02:00 Тампа-Бэй – Виннипег - : -
30.10 02:00 Питтсбург – Юта - : -
30.10 02:30 Детройт – Чикаго - : -
30.10 03:00 Сент-Луис – Бостон - : -
30.10 03:00 Нэшвилл – Вашингтон - : -
30.10 03:00 Даллас – Монреаль - : -
30.10 03:00 Миннесота – Айлендерс - : -
30.10 05:00 Сан-Хосе – Ванкувер - : -
30.10 05:00 Анахайм – Баффало - : -
30.10 05:00 Лос-Анджелес – Оттава - : -
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