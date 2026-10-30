«Детройт» переиграл «Чикаго», Канцеров сделал голевую передачу

«Детройт» выиграл у «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. Игра прошла на «Литл Сесарс Арене» в Детройте.

«Детройт» набрал 15 очков в 13 матчах и занимает 9-е место в Восточной конференции. «Чикаго» идет на 15-й строчке в Западной конференции — 8 очков в 13 играх.

Следующим соперником «Ред Уингз» будет «Сент-Луис», а «Блэкхокс» встретится с «Бостоном». Оба матча пройдут 31 октября.