«Детройт» разгромил «Чикаго» в предсезонном матче
«Детройт» в предсезонном матче НХЛ обыграл «Чикаго» со счетом 6:1.
В составе «Ред Уингз» отличились Даниэль Спронг, Элмер Седерблум, Антти Туомисто, Джей Ти Компер и Майкл Расмуссен, оформивший дубль. У «Блэкхокс» шайба на счету Луиса Кревье.
В следующем матче «Детройт» и «Чикаго» вновь встретятся 4 октября.
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Результаты / календарь
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
|11.10
|00:30
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Тампа-Бэй – Нэшвилл
|- : -
|11.10
|03:00
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Питтсбург – Чикаго
|- : -
|11.10
|05:30
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Вегас – Сиэтл
|- : -
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