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Сегодня, 04:31

«Детройт» разгромил «Чикаго» в предсезонном матче

Сергей Разин
корреспондент
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«Детройт» в предсезонном матче НХЛ обыграл «Чикаго» со счетом 6:1.

В составе «Ред Уингз» отличились Даниэль Спронг, Элмер Седерблум, Антти Туомисто, Джей Ти Компер и Майкл Расмуссен, оформивший дубль. У «Блэкхокс» шайба на счету Луиса Кревье.

В следующем матче «Детройт» и «Чикаго» вновь встретятся 4 октября.

НХЛ
ХК Детройт Ред Уингз
ХК Чикаго Блэкхокс
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