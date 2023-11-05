«Детройт» — «Бостон»: видеообзор матча НХЛ

«Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Бостон» со счетом 5:4.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

После этого матча «Детройт» с 15 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Бостон» с 19 очками — на первой строчке.

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