«Детройт» — «Бостон»: видеообзор матча НХЛ

«Детройт» обыграл «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4.

Встреча прошла на домашней арене «Детройта».

У хозяев по шайбе забросили Джеймс ван Римсдайк, Мориц Зайдер, Алекс Дебринкэт, Бен Чиаро и Лукас Рэймонд.

У гостей дубль оформил Алекс Стивс, также голы на счету Жонатана Аспирота и российского нападающего Марата Хуснутдинова. Защитник Никита Задоров отметился результативной передачей.

«Ред Уингз» с 30 очками занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Брюинз» с таким же колечтсвом очков — на 11-й строчке «Востока».