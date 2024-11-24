«Детройт» — «Бостон»: видеообзор матча НХЛ

«Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду уступил «Бостону» со счетом 1:2.

«Детройт» с 18 очками занимает 13-е место в Восточной конференции, «Бостон» с 23 очками — на восьмой строчке.