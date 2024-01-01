«Детройт» — «Бостон»: видеообзор матча НХЛ

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«Бостон» на выезде обыграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Бостон» одержал третью победу подряд. «Брюинз» набрали 50 очков и занимают второе место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Детройт» проиграл 3 из последних 4 матчей. «Ред Уингз» с 38 очками — на 12-й строчке.