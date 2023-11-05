«Детройт» победил «Бостон», отыгравшись с 0:2

«Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Бостон» со счетом 5:4.

В составе «Рэд Уингз» 3 (1+2) очка набрал Дэвид Перрон. При этом «Детройт» уступал к 17-й минуте со счетом 0:2.

После этого матча «Детройт» с 15 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Бостон» с 19 очками — на первой строчке.