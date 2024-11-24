«Детройт» дома уступил «Бостону»

«Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду уступил «Бостону» со счетом 1:2.

В составе «Ред Уингз» отличился Лукас Реймонд с передачи Владимира Тарасенко, у «Брюинз» шайбы забросили Джастин Бразо и Брэд Маршан.

«Детройт» с 18 очками занимает 13-е место в Восточной конференции, «Бостон» с 23 очками — на восьмой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Бостон» — 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Бразо — 5 (бол., Джонсон, Лорей), 8:33 — 0:1. Раймонд — 4 (Тарасенко, Ларкин), 19:02 — 1:1. Маршан — 6 (Пик, Пастрняк), 51:30 — 1:2.

Вратари: Тэлбот (58:03) — Суэймен.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 20 (8+7+5) — 29 (5+11+13).

Наши: Тарасенко (20.03/2/0) — Задоров (22.39/1/+1).

24 ноября. Детройт. Little Caesars Arena. 19515 зрителей.