«Детройт» обыграл «Бостон» и прервал серию из шести поражений

«Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Бостон» со счетом 5:3.

В составе «Рэд Уингз» отличились Дилан Ларкин, Майкл Расмуссен, Филип Задина, Якуб Врана и Сэм Ганье. У «Брюинз» шайбы забросили Эрик Хаула, Брендон Карло и Патрис Бержерон.

После этого матча «Детройт» с 63 очками занимает 11-е место в Восточной конференции, «Бостон» с 93 очками — на шестой строчке.