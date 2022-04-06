«Детройт» обыграл «Бостон» и прервал серию из шести поражений
«Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Бостон» со счетом 5:3.
В составе «Рэд Уингз» отличились Дилан Ларкин, Майкл Расмуссен, Филип Задина, Якуб Врана и Сэм Ганье. У «Брюинз» шайбы забросили Эрик Хаула, Брендон Карло и Патрис Бержерон.
После этого матча «Детройт» с 63 очками занимает 11-е место в Восточной конференции, «Бостон» с 93 очками — на шестой строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|69
|45
|24
|98
|2
|Рейнджерс
|70
|44
|26
|94
|3
|Питтсбург
|70
|41
|29
|92
|4
|Вашингтон
|69
|37
|32
|84
|5
|Айлендерс
|68
|32
|36
|73
|6
|Коламбус
|70
|32
|38
|70
|7
|Филадельфия
|69
|22
|47
|55
|8
|Нью-Джерси
|69
|24
|45
|54
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|69
|48
|21
|102
|2
|Торонто
|69
|45
|24
|95
|3
|Бостон
|69
|44
|25
|93
|4
|Тампа-Бэй
|69
|43
|26
|93
|5
|Детройт
|69
|26
|43
|61
|6
|Баффало
|70
|25
|45
|61
|7
|Оттава
|68
|25
|43
|56
|8
|Монреаль
|69
|19
|50
|49
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|69
|49
|20
|104
|2
|Миннесота
|68
|43
|25
|91
|3
|Сент-Луис
|69
|39
|30
|88
|4
|Нэшвилл
|68
|39
|29
|82
|5
|Даллас
|68
|39
|29
|81
|6
|Виннипег
|70
|33
|37
|76
|7
|Чикаго
|70
|24
|46
|59
|8
|Аризона
|70
|22
|48
|49
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|69
|41
|28
|91
|2
|Лос-Анджелес
|72
|38
|34
|86
|3
|Эдмонтон
|70
|40
|30
|85
|4
|Вегас
|71
|39
|32
|82
|5
|Ванкувер
|70
|32
|38
|74
|6
|Анахайм
|71
|28
|43
|68
|7
|Сан-Хосе
|68
|29
|39
|66
|8
|Сиэтл
|69
|22
|47
|50
Результаты / календарь
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11.04
|6.04
|02:00
|
Баффало – Каролина
|4 : 2
|6.04
|02:00
|
Монреаль – Оттава
|- : -
|6.04
|02:00
|
Нью-Джерси – Рейнджерс
|- : -
|6.04
|02:00
|
Питтсбург – Колорадо
|- : -
|6.04
|02:00
|
Филадельфия – Коламбус
|- : -
|6.04
|02:00
|
Флорида – Торонто
|- : -
|6.04
|02:30
|
Детройт – Бостон
|- : -
|6.04
|03:00
|
Нэшвилл – Миннесота
|- : -
|6.04
|03:30
|
Даллас – Айлендерс
|- : -
|6.04
|05:30
|
Сан-Хосе – Эдмонтон
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|69
|105
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|70
|101
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|69
|97
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|64
|54
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|70
|50
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|70
|46
|И
|КН
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|47
|2.05
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|46
|2.14
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|55
|2.16
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