«Бостон» на выезде обыграл «Детройт»

«Бостон» победил «Детройт» (5:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Хозяева открыли счет благодаря голу Тайлера Бертуцци. Гости в ответ забросили пять шайб — отличились Патрис Бержерон, Эрик Хаула, Чарли Макэвой, Трент Фредерик и Томаш Носик.

«Бостон» набрал 34 очка и занимает восьмое место на Востоке. У «Детройта» 33 очка и девятое место.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Бостон» — 1:5 (1:1, 0:1, 0:3)

Голы: Бертуцци — 13 (Декейсер, Ларкин), 11:28 — 1:0. Бержерон — 11 (Смит, Маршан), 14:47 — 1:1. Хаула — 2, 27:37 — 1:2. Макэвой — 5 (Холл, Койл), 45:59 — 1:3. Фредерик — 1 (Райлли, Носек), 47:55 — 1:4. Носек — 3 (Стин, Макэвой), 50:40 — 1:5.

Вратари: Неделькович — Суэймен.

Штраф: 15 — 17.

Броски: 24 (6+10+8) — 37 (15+8+14).

Наши: Наместников (16.17/2/-1) — -.

2 января. Детройт. Little Caesars Arena