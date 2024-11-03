«Детройт» — «Баффало»: видеообзор матча

«Детройт» дома победил «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

«Детройт» с 11 очками в 11 матчах идет на 10-м месте в таблице Восточной конференции. «Баффало» с 9 очками в 12 играх идет на 14-й строчке.