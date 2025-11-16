«Детройт» — «Баффало»: видеообзор матча НХЛ

«Баффало» на выезде обыграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 ОТ.

«Баффало» прервал серию из пяти поражений подряд. Он занимает 16-е место в таблице Восточной конференции (16 очков после 18 игр). «Детройт» (21 очко после 18 матчей) идет на девятом месте.