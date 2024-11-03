Дубль Ларкина принес «Детройту» победу над «Баффало»

«Детройт» переиграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1. «Ред Уингз» прервал свою неудачную серию из трех поражений.

В середине первого периода форвард «Сэйбрз» Алекс Тух забил в меньшинстве. Во втором периоде Дилан Ларкин оформил дубль в большинстве и принес «Ред Уингз «победу.

«Детройт» с 11 очками занимает 10-е место в Восточной конференции. «Баффало» располагается на 14-й строчке — 9 очков.