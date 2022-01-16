Четыре очка Бертуцци принесли «Детройту» победу над «Баффало», у Наместникова ассист

«Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Баффало» со счетом 4:0.

4 (1+3) очка набрал Тайлер Бертуцци, еще по шайбе забросили Робби Фаббри, Лукас Рэймонд и Майкл Расмуссен, Владислав Наместников сделал результативную передачу.

После этого матча «Детройт» прервал серию из четырех поражений и с 39 очками занимает девятое место в Восточной конференции, «Баффало» с 28 очками — на 14-й строчке.