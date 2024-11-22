«Детройт» — «Айлендерс»: видеообзор матча НХЛ

«Детройт» на своем льду победил «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

За «Ред Уингз» отличились Йонатан Берггрен и Лукас Рэймонд.

Единственную шайбу «Айлендерс» забросил Симон Хольмстрем.

«Детройт» набрал 18 очков и занимает 11-е место в Восточной конференции, «Айлендерс» с 19 очками расположились на 10-й строчке.